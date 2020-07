Οι Λιθουανοί αναζητούν τον αντικαταστάτη του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντονάτας Ούρμπονας, ο Ερτουγκρούλ Ερντογάν είναι ο προπονητής που έχει ξεχωρίσει.

Ο Τούρκος κόουτς έχει εργαστεί στις Φενέρμπαχτσε, Τουρκ Τέλεκομ, Ιστανμπούλ BB και Γαλατάσαραϊ.

Ertugrul Erdogan is one of the top names in Zalgiris head coaching search, per sources. Hearing that Erdogan has strong support from Sarunas Jasikevicius.

