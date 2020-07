Η Ζαλγκίρις ψάχνει προπονητή από το εξωτερικό (pic)

«Αφότου ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους άφησε την ομάδα, εδώ και μια εβδομάδα, η Ζαλγκίρις συνεχίζει την διαρκή αναζήτηση για τον νέο προπονητή, με ματιές εκτός Λιθουανίας», αναφέρει η Ζαλγκίρις στην επίσημη ιστοσελίδα της, τονίζοντας πως δόθηκε προτεραιότητα σε Λιθουανούς προπονητές, αλλά τα δεδομένα άλλαξαν τις τελευταίες ημέρες.

Στη συνέχεια, παρέθεσε δηλώσεις του τζένεραλ μάνατζερ, Παούλιους Μοτιεγιούνας. «Είχαμε μια ξεκάθαρη λίστα υποψήφιων Λιθουανών προπονητών και συναντηθήκαμε μαζί τους. Ο Μασκουλιόνας αποφάσισε να πάει να ακολουθήσει τον Γιασικεβίτσιους στην Μπαρτσελόνα, ενώ ο Μαξβίτις έχει δεσμευτεί με την ομάδα του. Από εκεί και πέρα, επεκτείνουμε το εύρος αναζήτησής μας. Έχουμε μια λίστα προπονητών από το εξωτερικό. Ευχή μας είναι να βρούμε έναν κόουτς που είναι πεινασμένος, έχει κίνητρο και είναι δεκτικός στις καινοτομίες».

Zalgiris is looking to extend its coaching search further away from Lithuania.

