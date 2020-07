Ερυθρός Αστέρας: «Ο Τζένκινς συνεχίζει στα ερυθρόλευκα»! (pic)

Ο Τσαρλς Τζένκινς έρθει για πρώτη φορά στην καριέρα του να αγωνιστεί στην Ελλάδα, αφού ανακοινώθηκε επίσημα από τους Πειραιώτες για 1+1 χρόνια.

Ο Ερυθρός Αστέρας, στον οποίο έπαιξε συνολικά τέσσερα χρόνια, τού ευχήθηκε τα καλύτερα με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

«Ο Τσαρλς Τζένκινς δεν είναι πια παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, αλλά θα συνεχίσει την καριέρα του με την ερυθρόλευκη φανέλα του Ολυμπιακού! Να προσέχεις αδερφέ!», έγραψε η ομάδα του Βελιγραδίου, της οποίας οι οπαδοί είναι αδερφοποιημένοι με του Ολυμπιακού.

Charles Jenkins is no longer player of BC Crvena zvezda mts, but he’ll countinue his career in red and white jersey of Olympiacos. @olympiacosbc, take care of our Đenka! #CrvenoBelaPorodica #OrthodoxBrothers #kkcz #OlympiacosBC

