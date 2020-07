Μετά την ανακοίνωση για την απόκτηση του Κέβιν Πάνγκος, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ανεβάζει στροφές στο μεταγραφικό παζάρι καθώς ετοιμάζεται να υπογράψει και τον Άλεξ Πόιθρες!

Ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Γαλατασαράι καθώς μέτρησε κατά μέσο όρο στο EuroCup 13,6 πόντους, 7,1 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ έχοντας 50% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 80% στις βολές.

Alex Poythress is expected to join Zenit St. Petersburg, I can confirm.

The forward comes from Galatasaray where he posted 13.6ppg adding 7.1rpg https://t.co/HqIB5PPIOM

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 6, 2020