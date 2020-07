Μπαρτσελόνα: Τέλος ο Πέσιτς (pic)

Η αγωνιστική εικόνα της Μπαρτσελόνα, η δυσαρέσκεια των παικτών για τον τρόπο παιχνιδιού και κυρίως η απώλεια του πρωταθλήματος ήταν οι λόγοι που διέκοψαν την συνεργασία τους οι δύο πλευρές.

Η ομάδα της βαρκελώνης ανακοίνωσε την απόλυση του Σβέτισλαβ Πέσιτς τον οποίο κι ευχαρίστησε για την συνεργασία τους.

Agreement for the termination of Svetislav Pesic's contract

The club and the Serbian coach end the contract that was due to run until 2021: https://t.co/nXT7aVUXhK pic.twitter.com/TawidChdPg

— Barça Basket (@FCBbasket) July 1, 2020