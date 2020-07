Μετά την απόφαση του Κερεχέτα για παραμονή του Ντούσκο Ιβάνοβιτς και τη νέα αγωνιστική χρονιά, η Μπασκόνια ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει τις επόμενες μεταγραφικές της κινήσεις.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Εμιλιάνο Καρσία του Sportando, οι Βάσκοι έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον Ρόκας Γκεντράιτις και εντός των επόμενων ωρών αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση.

ACB new champions of Baskonia are set to announce Rokas Giedraitis very soon. The deal is done, I can confirm.

The Lithuanian comes from Alba Berlin

First to report about the agreement was @TheChosen58

