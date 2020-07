Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης: Στο ραντάρ της οι Πρέπελιτς, Πάνγκος, Νέντοβιτς (pic)

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Εμιλιάνο Καρσία από το Sportando, ο Τσάβι Πασκουάλ έχει εστιάσει σε τρεις παίκτες προκειμένου να ενισχυθεί στις θέσεις των γκαρντ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Κλεμέν Πρέπελιτς, Νεμάνια Νέντοβιτς και Κέβιν Πάνγκος.

Zenit St. Petersburg is on the market trying to make a strong addition at guard position.

Three names that are on the radars of the Russian powerhouse are: Klemen Prepelic, Nemanja Nedovic and Kevin Pangos, I am told

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 1, 2020