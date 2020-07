Πριν από λίγες ημέρες είχε γίνει γνωστό πως ο Ρώσος φόργουορντ θα αποχωρήσει από την ΤΣΣΚΑ, μετά από 14 χρόνια κοινής πορείας.

Πλέον, αυτό έγινε κι επίσημο, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να αποχαιρετά τον «στρατιώτη» της και να τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα.

Ακόμα είναι άγνωστο που θα πάει ο Αντρέι Βορόντσεβιτς, αλλά είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει στην VTB League.

Thank you, Andrey The Record-man!

The long and glorious CSKA path came to the end for Andrey Vorontsevich.

3-time @EuroLeague champion

2015 @VTBUL Finals MVP

@VTBUL Best Russian Player (2015)

@VTBUL All-Star Game MVP

2011 Eurobasket bronze winner pic.twitter.com/eMRND5q4zt

— CSKA Moscow (@cskabasket) July 1, 2020