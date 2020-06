Ο Saras, το pressing της Φενέρ και το ντόμινο με Σλούκα!

Η χρονιά που τελείωσε άδοξα και διεκόπη λόγω κορονοϊού, τον βρήκε να συμπληρώνει 4,5 χρόνια στο πόστο του head-coach της Ζάλγκιρις, που υπό τις οδηγίες του, έχει κατακτήσει τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα Λιθουανίας, ενώ το 2018 έφτασε μέχρι το Final 4 της Euroleague στο Βελιγράδι και στην 3η θέση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο λόγος για τον πλέον καταξιωμένο προπονητή της νέας γενιάς και έναν πραγματικό «θρύλο» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, του οποίου η απόφαση για τη νέα σεζόν, αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αρκετά μέτωπα, που δεν έχουν να κάνουν με τις αλλαγές στους πάγκους αλλά και με την έκβαση της υπόθεσης Σλούκα, ο οποίος αποτελεί το νο1 μετεγγραφικό στόχο του Ολυμπιακού.

Τι ισχύει με Ζάλγκιρις

Πριν αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι μίας αρκετά περίπλοκης περίπτωσης, όπως αυτή του 44χρονου Λιθουανού προπονητή, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Saras έχει option παραμονής για άλλον έναν χρόνο στον σύλλογο του Κάουνας, που εκπνέει στις 15 Ιουλίου.

Όλα αυτά μπορεί να είναι γραμμένα στο χαρτί, ωστόσο, η ουσία είναι ότι ελάχιστα τον δεσμεύουν. Κι αυτό γιατί η διοίκηση της ομάδας, τον έχει ενημερώσει ότι – λόγω αβεβαιότητας στο θέμα της προσέλευσης των φιλάθλων – δεν μπορεί να διατηρήσει την αμοιβή του στα περυσινά επίπεδα (1 εκατομμύριο Ευρώ), ενώ το budget για τη νέα σεζόν θα μειωθεί κατά 35%!

Κοινώς, αν επιλέξει να παραμείνει στη γενέτειρά του, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού θα κληθεί να φτιάξει ομάδα με προϋπολογισμό που δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια για το αγωνιστικό (το συνολικό κόστος δεν θα ξεπεράσει τα οκτώ εκατομμύρια), ενώ οι απολαβές του δεν θα ξεπεράσουν τις 750.000 Ευρώ.

Όλα αυτά, γιατί η Ζάλγκιρις είναι η ομάδα που στηρίζει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της στο ticketing (τα τρία τελευταία χρόνια είναι μακράν πρώτη στην διάθεση των εισιτηρίων) και λόγω πανδημίας, κατά πρώτον, δεν μπορεί να πουλήσει διαρκείας και κατά δεύτερον, δεν είναι σε θέση να ξέρει αν του χρόνου θα υπάρξει προσέλευση κόσμου στα γήπεδα κι αν ναι σε τι ποσοστό.

Επομένως για να κλείσουμε το κεφάλαιο της νυν (για την ώρα) ομάδας του Γιασικεβίτσιους και το αλά ΛεΜπρόν Τζέϊμς με τους Καβαλίερς, σύμβόλαιό του (όποτε ήθελε, έκανε opt-out), θα πρέπει να πούμε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών, τον έχουν καταστήσει αρκετά σκεπτικό όσον αφορά την παραμονή του.

Οι παράγοντες που τον φέρνουν πιο κοντά από ποτέ στην Τουρκία

Η αναζωπύρωση του φλερτ Φενερμπαχτσέ-Saras άρχισε ανήμερα της αρνητικής απάντησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην πρόταση ανανέωσης που του έκαναν οι Τούρκοι. Ο 44χρονος προπονητής της Ζάλγκιρις που φόρεσε για μισό χρόνο τη φανέλα της τουρκικής ομάδας, κατέκτησε το double του 2011 και διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τους διοικούντες τον σύλλογο, είναι ίσως ο μόνος προπονητής με ρεκόρ 50% (3-3) μέσα στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας πετύχει τρεις εκτός έδρας νίκες απέναντι στον “Ζοτς”!

Το «όχι» του 60χρονου κορυφαίου Ευρωπαίου προπονητή, λοιπόν, έφερε αυτομάτως στο προσκήνιο το plan b για τον πρόεδρο Αλί Κοτς και τους συνεργάτες του. Σύμφωνα με πληροφορίες του gazzetta.gr, η πρόταση στον Saras αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο Ευρώ ετησίως και έχει μίνιμουμ διάρκεια τα δύο χρόνια.

Παρά τις μειώσεις σε σχέση με την περυσινή χρονιά, το budget που θα έχει στην διάθεσή του θα είναι από τα 6-7 μεγαλύτερα της Euroleague και θα αγγίξει τα 18 εκατομμύρια Ευρώ, ενώ η παράμετρος που τον έχει ιντριγκάρει και τις τελευταίες ώρες τον έχει κάνει να σκέφτεται ακόμη πιο σοβαρά την συγκεκριμένη προσφορά, είναι η παραμονή του Μαουρίτσιο Γκεραρντίνι στο πόστο του general manager.

O 65χρονος πολύπειρος Ιταλός παράγοντας έχει τον απόλυτο σεβασμό του Γιασικεβίτσιους και η ανανέωση του συμβολαίου του για δύο ακόμη χρόνια, ήταν μία κίνηση που δείχνει πόσο σοβαρές είναι οι προθέσεις και οι φιλοδοξίες των Τούρκων για την μετά Ομπράντοβιτς εποχή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την επισημοποίηση της παραμονής του Γκεραρντίνι στην ασιατική πλευρά της Πόλης, ο έγκυρος Λιθουανός συνάδελφος, Ντονάτας Ουρμπόνας χαρακτήρισε (σε τιτίβισμά του) την συγκεκριμένη εξέλιξη ως “game-changer” στην άτυπη μάχη της Ζάλγκιρις με την τουρκική ομάδα, αποκαλύπτοντας ότι η Φενέρ πραγματοποίησε μία από τις επιθυμίες του εκλεκτού της για την θέση του head-coach.

That might be a game-changer. Heard that Gherardini future with Fenerbahce was a very important factor in Sarunas Jasikevicius decision. Likely one of the most important Saras requests for Fenerbahce board in order to make this deal happen. Very interesting... https://t.co/M9WNZEn71r

— Donatas Urbonas (@Urbodo) June 29, 2020