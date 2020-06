Όπως αναφέρει το «Sportando», ο Κόρι Ουόλντεν θα αποτελέσει τον νέο παίκτη του Ερυθρού Αστέρα.

Ο 27χρονος Αμερικανός αγωνίστηκε πέρυσι στην Παρτίζαν, ενώ πιο πριν ήταν στην Χάποελ Χολόν (είχε βγει MVP της χρονιάς το 2019), στην Οστάνδη και στους Μέιν Ρεντ Κλος (θυγατρική των Μπόστον Σέλτικς).

Σε 36 παιχνίδια φέτος στην Παρτίζαν είχε κατά μέσο όρο 9.3 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ σε 22.2 λεπτά συμμετοχής.

UPDATE: Corey Walden is going to Crvena Zvezda, I am told. https://t.co/q1VN0ELkSE

