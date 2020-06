«Φεύγει ο Βορόντσεβιτς από την ΤΣΣΚΑ» (pic)

Από το 2006, ο 32χρονος φόργουορντ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ρωσικής ομάδας, ωστόσο, όπως φαίνεται, θα μπει ένα τέλος στην κοινή τους ιστορία.

Ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ούρμπονας, αναφέρει πως ο Αντρέι Βορόντσιβτς έχει προταθεί ήδη σε άλλες ΤΟΡ ομάδες της VTB League και αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, μετά από 14 χρόνια.

Ο Βορόντσεβιτς έχει κατακτήσει 3 Euroleague με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2008, 2016, 2018), 8 πρωταθλήματα VTB (2008, 2010, 2012-17), 7 πρωταθλήματα Ρωσίας (2007-13) και 2 Κύπελλα Ρωσίας (2007-10).

Andrey Vorontsevich is offered to the Top VTB league teams, expected to leave CSKA Moscow after 14 years, according to sources.

