Κάποια σενάρια μπορεί να τον ήθελαν εκτός ΤΣΣΚΑ, τον τελευταίο καιρό, όμως, προβάδισμα έπαιρνε το σενάριο που τον ήθελε να παραμένει στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Και αυτό έγινε! Ο σύλλογος της Μόσχας ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση του συμβολαίου του Νταρούν Χίλιαρντ για έναν ακόμα χρόνο.

.@DHilliard6X stays with CSKA!

Guard Darrun Hilliard’s next contract is valid until the summer of 2021.#CSKAbasket pic.twitter.com/NIBBxALGC2

— CSKA Moscow (@cskabasket) June 25, 2020