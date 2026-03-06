Το shootaround του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ ολοκληρώθηκε και πλέον περιμένουμε την απόφαση του Ματίας Λεσόρ.

Όλο το ενδιαφέρον για το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, σήμερα το βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικεντρώνεται στον Ματίας Λεσόρ και στο αν θα αποφασίσει να δώσει το παρών στην 12άδα των «πράσινων». Βλέπετε ο Εργκίν Αταμάν το άφησε αποκλειστικά πάνω του, όπως είπε στην χθεσινή media day της ομάδας.

«Ο Ματίας ήταν από τα πιο σημαντικά κλειδιά της ομάδας στην επιτυχία μας το 2024. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι σίγουρα αύριο στο παρκέ, θα το αποφασίσει εκείνος. Όμως στο επόμενο ματς της Euroleague θα είναι 100% στο παρκέ, ελπίζω. Θα είναι δική του απόφαση. Έχει κάνει μόνο δύο προπονήσεις με την ομάδα. Δεν έχει παίξει ομαδικό μπάσκετ για 1,5 χρόνο. Έχει κάνει μόνο δύο ομαδικές προπονήσεις. Είναι υγιής, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στο πέντε εναντίον πέντε. Αύριο το πρωί εκείνος θα αποφασίσει αν θα παίξει ή όχι. Έχουμε μια δυνατή ομάδα και είμαι σίγουρος 100% πως θα αγωνιστεί με τη Ζαλγκίρις. Για αύριο θα δούμε», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ο σέντερ του «τριφυλλιού» θα αποφάσιζε στο πρωινό shootaround που έγινε στο ΣΕΦ, όπου ο Παναθηναϊκός έφτασε λίγο μετά τις 11:00 και αναχώρησε από εκεί λίγο πριν τις 12:30.

Τι ώρα θα μάθουμε αν τελικά ο Ματίας Λεσόρ θα είναι στην 12άδα της ομάδας του; Ολα δείχνουν οτι αυτό θα γίνει γνωστό με την ανακοίνωση της αποστολής, δηλαδή περίπου στις 19:00-19:30 οταν θα φτάσει ο Παναθηναϊκός στο Φαληρικό γήπεδο της για το μεγάλο ντέρμπι της Euroleague.

