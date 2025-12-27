Εύκολα η Φενέρμπαχτσε τη Μανίσα με Μπιμπέροβιτς
Η Φενέρμπαχτσε ολοκλήρωσε το 2025 με άνετη νίκη επί της Μανίσα, επικρατώντας 93-79 στο πλαίσιο του τουρκικού πρωταθλήματος και παραμένοντας στην κορυφή της κατάταξης.
Οι Μπράντον Μπόστον και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ξεχώρισαν για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, σημειώνοντας 20 και 17 πόντους αντίστοιχα. Διψήφιο αριθμό πόντων σημείωσε και ο Μπιρσέν με 12.
Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της Φενέρμπαχτσε είναι στις 2 Ιανουαρίου, με παιχνίδι στην έδρα της Μπασκόνια (2/1, 21:00).
Τα δεκάλεπτα: 26-20, 43-38, 66-52, 93-79.
