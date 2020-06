Ο Αμερικανός φόργουορντ θα είναι πανέτοιμος στο ξεκίνημα της νέας σεζόν και ήδη έχει αρχίσει να... προετοιμάζει το έδαφος της μεγάλης του επιστροφής.

Ο ίδιος πήρε μέρος σε «διπλό» και όπως έγραψε στο twitter «ένιωσα πολύ ωραία που βρέθηκα εκεί...»

Αν μη τι άλλο, ο Κλάιμπερν αποτελεί βασικότατο στέλεχος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και ένας από τους παίκτες που θα πρωταγωνιστήσουν και πάλι στην EuroLeague.

Δείτε το βίντεο που «ανέβασε»

Felt good to get back out there pic.twitter.com/bTgBpsNPtL

— Will Clyburn (@Da_Thrill21) June 23, 2020