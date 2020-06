Ο έμπειρος Σέρβος έχει στεριώσει στην Αρμάνι, με την οποία ψάχνει τη διάκριση.

Στο διάστημα παρουσίας του στην Ιταλία έχει πραγματοποιήσει μερικές εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Η Euroleague ξεχώρισε τη σεζόν 2017/18 και έφτιαξε video με τα καλύτερα του.

Check out some of the best highlights from Vladimir Micov's 17/18 season here with @OlimpiaMI1936

'Energy Moves' I @ENEOSMotorOils I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/H7FmdW6CvB

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 19, 2020