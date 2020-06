Διαμαντίδης - Πάρκερ: Το head to head από την EuroLeague (vid)

Ο πάλαι ποτέ αρχηγός του Παναθηναϊκού έγραψε την δική του ιστορία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, κατακτώντας τρία τρόπαια της EuroLeague και ουκ ολίγους ατομικούς τίτλους.

Αντίστοιχα ο Αμερικανός φόργουορντ που ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της μεγάλης Μακάμπι στα μέσα της δεκαετίας του 2000, με αποτέλεσμα να κατακτήσει με τη σειρά του δύο τρόπαια.

Ο μεν Διαμαντίδης συμπεριλήφθηκε στην All Decade Team της δεκαετίας 2010-2020, ο δε Πάρκερ στην καλύτερη ομάδα της προηγούμενης δεκαετίας.

Two complete players who would go onto be very successful both with the team and individually! #GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/0iiG26NZZr

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 18, 2020