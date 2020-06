Ο Αμερικανός γκαρντ που αγωνίστηκε πέρυσι σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα δεν πρόκειται να επιστρέψει στο Βελιγράδι και όπως ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος Εμιλιάνο Καρσία, αναμένεται να υπογράψει στην Αρμάνι.

Άλλωστε το «φλερτ» του Πάντερ με την ομάδα του Μιλάνου ήταν «ζεστό» εδώ και ημέρες ώσπου η Αρμάνι του κατέθεσε πρόταση και εκείνος ετοιμάζεται να την αποδεχτεί.

Kevin Punter is not returning to Crvena Zvezda for the next season, I am told.

Among the offers he got, the guard is leaning toward accepting the proposal made by Olimpia Milano

— Emiliano Carchia (@Carchia) June 18, 2020