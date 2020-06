Euroleague: Ανακοινώνει το πρόγραμμα της σεζόν 2020-21 (pic)

Η σεζόν φέτος σταμάτησε άδοξα, μετά την εξάπλωση του κορονοϊού, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον πλανήτη.

Η Euroleague «αναγκάστηκε» να βάλει κι αυτή ένα τέλος, για να διαφυλάξει την υγεία και την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων κι έδωσε ραντεβού για τη νέα χρονιά.

Και πρωταθλητής φέτος μπορεί να μην βγήκε, αλλά καλώς εχόντων των πραγμάτων, την σεζόν 2020-21 μία από τις 18 ομάδες θα καταφέρει να φτάσει στο πολυπόθητο τρόπαιο.

Η Euroleague θα ανακοινώσει την Παρασκευή (19/06) το αγωνιστικό πρόγραμμα για το 2020-21.

Μάλιστα, κάνει και ψηφοφορία, για να δει τι παιχνίδι θέλει να απολαύσει το κοινό στην πρεμιέρα.

Εσείς, τι λέτε;

Tomorrow we announce the new season's calendar, but what game would you like to see unveiled in advance? #GameON I #EUROLEAGUEUNITED

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 18, 2020