Γκεντράιτις: Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον Παναθηναϊκού και Ρεάλ! (pic)

Τη φετινή σεζόν ήταν ένας εκ των κορυφαίων παικτών της Άλμπα στη Εuroleague, κάτι που φαίνεται πως τράβηξε τα βλέματα κι άλλων ομάδων της διοργάνωσης. Ο Λιθουανός είχε 13,8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1.4 κλεψίματα ανά ματς.

Ο φόργουορντ των Γερμανών φιλοξενήθηκε στο podcast του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό και τη Ρεάλ, ενώ στο... παιχνίδι της απόκτησης του είναι και η Μπασκόνια.

Ο 28χρονος έχει συμβόλαιο με τον σύλλογο του Βερολίνου μέχρι το καλοκαίρι του 2021, αλλά είναι δύσκολο να παραμείνει στην ομάδα.

