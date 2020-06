Οι καλύτερες στιγμές του Γκιλ στη φετινή EuroLeague (vid)

O Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε σε 25 ματς της φετινής διοργάνωσης και έδειξε πώς άφησε πίσω τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Συγκεκριμένα είχε 18:55 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε αυτό το διάστημα είχε 8,3 πόντους, 4,5 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ ενώ σούταρε με ποσοστό 64% στα δίποντα, 44% στα τρίποντα και 85% στις βολές.

Δείτε και θυμηθείτε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του!

Arguably Anthony Gills finest season was his first where he averaged 11.8 ppg and over 13 PIRPG for @Khimkibasket



'Energy Moves' I @ENEOSMotorOils I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/ygZNEBiLF8

— Turkish Airlines EuroLeague ( ) (@EuroLeague) June 12, 2020