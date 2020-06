Πήρε Ντίμσα η Ζαλγκίρις (pic)

Ο λόγος για τον Τόμας Ντίμσα, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στην Λιετκαμπέλις, ενώ το 2009-2015 έπαιξε και πάλι στην Ζαλγκίρις, αλλά και στη δεύτερη ομάδα της.

Ο 26χρονος γκαρντ είχε κατά μέσο όρο τη φετινή σεζόν 13.3 πόντους και 3.2 ασίστ στο Basketball Champions League και 14.1 πόντους και 3.6 ασίστ στο λετονικό πρωτάθλημα.

Back in green-and-white! Tomas Dimsa returns to Kaunas after 5 years, as he signed a deal with Zalgiris. pic.twitter.com/9mjRw2MMMg

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 5, 2020