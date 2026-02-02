Κλέιτον: «Έρχομαι για να βάλω πολλά γκολ»

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός - που έπαιζε στην ομάδα της Ρίο Άβε - έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στην Ελλάδα για να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό.

Ο Κλέιτον - που έφτασε στην Αθήνα για να κλείσει και επίσημα στον Ολυμπιακό και λίγη ώρα μετά το τέλος του 1-1 με την ΑΕΚ εκτός έδρας - έκανε και τις πρώτες του τοποθετήσεις. Ειδικότερα είπε για:

Τον Ολυμπιακό: Είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαι εδώ. Έχω μιλήσει και με τον Αντρέ Λουίζ. Μου είναι ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με την ομάδα. Έρχομαι με πάρα πολύ όρεξη για να βοηθήσω την ομάδα.

Τα γκολ του με την φανέλα της Ρίο Άβε: Σκόραρα πολλά γκολ στην Πορτογαλία. Έρχομαι για να βάλω πολλά γκολ και εδώ και για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Τον Αντρέ Λουίζ: Είχα πολύ καλή συνεργασία με τον Αντρέ Λουίζ που ελπίζω να συνεχίσω και εδώ. Βάλαμε πολλά γκολ μαζί και ελπίζω να συνεχιστεί και να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας.