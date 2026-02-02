Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει αποφασίσει να μην αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι της Αλ Νασρ, αφού είναι δυσαρεστημένος με τη διαχείριση που ασκεί το PIF.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει αποφασίσει να μην αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι της Αλ Νασρ, τη Δευτέρα απέναντι στην Αλ Ριγιάντ, για την 20ή αγωνιστική της Saudi Pro League, σύμφωνα με πληροφορίες της A Bola. Ο λόγος της απόφασης του Πορτογάλου σταρ δεν σχετίζεται με διαχείριση της φυσικής του κατάστασης, ενόψει του ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής απέναντι στην πρωταθλήτρια Αλ Ιτιχάντ του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, αλλά με τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο διοίκησης του συλλόγου.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην Αλ Νασρ, ο αρχηγός της ομάδας είναι έντονα δυσαρεστημένος με τη διαχείριση που ασκεί το PIF (Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας), το οποίο ελέγχει τον σύλλογο εδώ και τρία χρόνια. Ο Ρονάλντο θεωρεί ότι η Αλ Νασρ βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλους συλλόγους που ανήκουν επίσης στο ίδιο επενδυτικό ταμείο.

Ο CR7 καταγγέλλει έλλειψη επενδύσεων, σημειώνοντας ότι ο προπονητής Xόρζε Ζεσούς δεν έχει λάβει τις μεταγραφικές ενισχύσεις που ζήτησε. Χαρακτηριστικό είναι πως η μοναδική προσθήκη της ομάδας στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο ήταν ο 21χρονος μέσος Χαϊντέρ Αμπντουλκαρίμ από το Ιράκ.

Υπενθυμίζεται ότι στην οργανωτική δομή της Αλ Νασρ συμμετέχουν και δύο Πορτογάλοι, ο Σιμάο Κουτίνιο (αθλητικός διευθυντής) και ο Ζοζέ Σεμέδο (CEO), ωστόσο οι αρμοδιότητές τους «πάγωσαν» στις αρχές του μήνα, έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Η δυσαρέσκεια του Ρονάλντο εντείνεται και από τη σύγκριση με την Αλ Χιλάλ, η οποία εμφανίζεται ιδιαίτερα δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι, δαπανώντας μεγάλα ποσά για την ενίσχυση του ρόστερ της. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να προχωρήσει και στην απόκτηση του Καρίμ Μπενζεμά, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία ανανέωσης με την Αλ Ιτιχάντ.

Η στάση του Ρονάλντο δεν αποτελεί το πρώτο δημόσιο σημάδι εσωτερικής έντασης στην Αλ Νασρ. Στα μέσα Ιανουαρίου, ο Ζεσούς είχε δηλώσει ότι ο σύλλογος «δεν διαθέτει την πολιτική ισχύ της Αλ Χιλάλ», δήλωση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο σαουδαραβικό ποδόσφαιρο και οδήγησε την Αλ Χιλάλ να ζητήσει ακόμη και πολύμηνη τιμωρία του Πορτογάλου τεχνικού.