Παρελθόν και τυπικά από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Κάιλ Χάινς (pic)

Ο Αμερικανός σέντερ παρέμεινε στην ΤΣΣΚΑ για επτά συνεχόμενα χρόνια αλλά πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο.

«Σε ευχαριστούμε πρωταθλητή» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ομάδα της Μόσχας, η οποία και αποχαιρέτησε τον Κάιλ Χάινς που κατέκτησε δύο τρόπαια EuroLeague (2016, 2019) με την «ομάδα του στρατού».

Συνολικά αγωνίστηκε σε 414 ματς με την ΤΣΣΚΑ έχοντας πετύχει 3.227 πόντους, έχοντας μαζέψει 1.703 ριμπάουντ και έχοντας μοιράσει 284 τάπες.

Thank you, champion!

Two-time @EuroLeague champion with CSKA @SirHines will continue his career with the other team.

Kyle played 414 games for CSKA (fifth in club’s history), he scored 3227 points, made 1703 rebounds (third) and blocked 284 shots (second). pic.twitter.com/hS4XxbZ8oA

— CSKA Moscow (@cskabasket) June 3, 2020