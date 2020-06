Από το λιμάνι του Πειραιά στην παγωμένη Μόσχα: Οι 5 παίκτες και τα πεπραγμένα τους

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποτελεί επίσημα παίκτη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και μετά από πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό, είπε ένα συγκινητικό «αντίο» στην ομάδα που μεγάλωσε.

Ο Σέρβος σέντερ γίνεται ο έκτος παίκτης που κάνει απευθείας το δρομολόγιο από τον Πειραιά για τη Ρωσία και το gazzetta.gr καταγράφει τι έκαναν οι προηγούμενοι, που βρέθηκαν στην θέση του.

Μίλος Τεόντοσιτς

2007-11 Ολυμπιακός

2011-17 ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Ο Σέρβος γκαρντ έμεινε τέσσερα χρόνια στο λιμάνι και άλλα έξι στην Μόσχα. Τα πρώτα δύο χρόνια είχε περιορισμένο ρόλο στον Ολυμπιακό, αλλά σιγά σιγά πήρε τα... πάνω του, με αποκορύφωμα δύο Κύπελλα Ελλάδας (2010, 2011), που συνοδεύτηκαν από τα βραβεία του MVP και του Top Scorer ισάριθμες φορές. Το 2010 αναδείχθηκε και MVP της κανονικής διάρκειας της Euroleague, αλλά έπρεπε να περάσουν έξι χρόνια, για να κατακτήσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο με άλλη ομάδα, την ΤΣΣΚΑ. Η πρώτη του σεζόν στη ρωσική ομάδα είχε... προσαρμογή, αλλά με τα χρόνια, η απόδοσή του ανέβηκε, κάνοντας εκπληκτικά πράγματα, κατακτώντας έξι φορές το πρωτάθλημα στην VTB League (2012-2017).

ΣΕΖΟΝ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ EUROLEAGUE ΠΟΝΤΟΙ ΑΣΙΣΤ ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2007-08 Ολυμπιακός 23 5.2 2.0 19:32 2008-09 Ολυμπιακός 17 3.3 1.7 14:33 2009-10 Ολυμπιακός 22 13.4 4.9 30:10 2010-11 Ολυμπιακός 18 10.9 3.6 25:30 2011-12 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 22 10.4 5.0 26:29 2012-13 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 30 12.7 4.9 29:42 2013-14 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 23 10.7 4.0 24:56 2014-15 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 24 14.8 7.0 28:11 2015-16 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 29 16.1 5.7 26:47 2016-17 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 29 16.1 6.8 27:37

Κάιλ Χάινς

2011-13 Ολυμπιακός

2013-20 ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Ο Αμερικανός σέντερ έζησε δύο χρόνια στον Πειραιά και επτά στην Μόσχα. Στις δύο σεζόν με τα ερυθρόλευκα, έκανε το back-to-back στην Euroleague και την πρώτη χρονιά κατέκτησε και την Basket League. Με την ΤΣΣΚΑ, ωστόσο, γέμισε το βιογραφικό του από διακρίσεις. Δύο ευρωπαϊκά τρόπαια επίσης (2016, 2019), δύο φορές καλύτερος αμυντικός της Euroleague (2016, 2018) και έξι πρωταθλήματα VTB (και καλύτερος αμυντικός το 2016). Η μεγαλύτερη τιμή, ωστόσο, ήταν ότι έγινε ο πρώτος Αμερικανός αρχηγός στην ιστορία της ΤΣΣΚΑ.

ΣΕΖΟΝ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ EUROLEAGUE ΠΟΝΤΟΙ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ ΤΑΠΕΣ ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2011-12 Ολυμπιακός 22 9.9 4.5 1.1 19:33 2012-13 Ολυμπιακός 31 9.4 6.0 1.2 20:11 2013-14 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 29 7.6 4.5 0.8 19:43 2014-15 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 30 6.8 4.3 0.8 17:31 2015-16 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 29 10.9 4.7 0.8 26:16 2016-17 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 35 8.5 4.3 0.5 20:27 2017-18 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 31 8.4 4.4 0.8 21:45 2018-19 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 36 7.3 3.6 0.7 19:33 2019-20 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 28 8.8 4.9 0.9 23:22

Γιάνις Στρέλνιεκς

2017-19 Ολυμπιακός

2019-20 ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Ο 30χρονος γκαρντ δεν κατάφερε να κάνει αίσθηση ούτε με τον Ολυμπιακό, ούτε με την ΤΣΣΚΑ, όπως είχε κάνει στην Μπάμπεργκ. Επιπλέον, στην μισή χρονιά της δεύτερης σεζόν του στον Πειραιά ήταν τραυματίας, όπως και στην ρωσική ομάδα, κάτι που δεν τον βοήθησε να ξεδιπλώσει ολοκληρωτικά το ταλέντο του και να αναδειχθεί.

ΣΕΖΟΝ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ EUROLEAGUE ΠΟΝΤΟΙ ΑΣΙΣΤ ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2017-18 Ολυμπιακός 34 7.5 2.1 19:53 2018-19 Ολυμπιακός 20 8.8 2.0 20:46 2019-20 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 21 7.2 2.0 16:05

Θοδωρής Παπαλουκάς

2001-02 Ολυμπιακός

2002-2008 ΤΣΣΚΑ Μόσχας

2008-11 Ολυμπιακός

Ο εκ των κορυφαίων Ελλήνων γκαρντ που έχουν υπάρξει ποτέ βρέθηκε από δύο φορές και τις δύο ομάδες. Το 2001-02 ήταν η πρώτη χρονιά του Παπαλουκά στον Ολυμπιακό και στην συνέχεια μετακόμισε στη Μόσχα για έξι χρόνια. Με την ΤΣΣΚΑ έζησε ένα σωρό διακρίσεις: δύο Euroleague (2006, 2008), MVP Final 4 (2007), MVP regular season (2007), Top Scorer (2007), All-Euroleague First Team (2006, 2007), Euroleague Assists Leader (2007, 2009), Player Of The Year στη Ρωσία (2005-07) και Russian Cup MVP (2006). Το 2008 επέστρεψε στο λιμάνι κι έμεινε μέχρι το 2011, αλλά δεν κατάφερε να πανηγυρίσει κάποιο τίτλο (έφτασε μέχρι τον τελικό το 2010, όπου ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα). Με ενδιάμεσο σταθμό την Μακάμπι το 2011-12, γύρισε στην ΤΣΣΚΑ για ένα χρόνο, για να κλείσει την καριέρα του.

ΣΕΖΟΝ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ EUROLEAGUE ΠΟΝΤΟΙ ΑΣΙΣΤ ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2001-02 Ολυμπιακός 19 8.4 4.0 26:57 2002-03 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 21 4.7 3.4 16:27 2003-04 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 21 6.3 2.7 17:24 2004-05 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 23 7.6 3.8 18:30 2005-06 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 24 9.3 4.0 22:45 2006-07 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 25 9.8 5.4 24:22 2007-08 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 23 7.7 4.6 21:49 2008-09 Ολυμπιακός 22 8.0 5.2 25:04 2009-10 Ολυμπιακός 19 7.4 5.1 24:25 2010-11 Ολυμπιακός 18 5.4 3.8 21:26

Αλεξέι Ζεβροσένκο

1995-2003 Ολυμπιακός

2003-09 ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Ο Ζεβροσένκο γεννήθηκε στο Κράσνονταρ, αλλά από πολύ μικρός βρέθηκε στην Ελλάδα. Το 1995, σε ηλικία μόλις 16 ετών, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Με τα ερυθρόλευκα αγωνίστηκε μέχρι το 2003 - με εξαίρεση τη σεζόν 2000-01 που έπαιξε στο Περιστέρι. Με τους Πειραιώτες πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα (1996, 1997), δύο Κύπελλα (1997, 2002) και μία Euroleague (1997). Ο... Αλέξης Αμανατίδης πήγε το 2003 στην πατρίδα του, καθώς υπέγραψε στην ΤΣΣΚΑ, στην οποία έμεινε για έξι σεζόν και πανηγύρισε ισάριθμα πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα.