Ο 25χρονος Ρώσος γκαρντ αγωνιζόταν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας από το 2015, έχοντας κατακτήσει δυο φορές τον τίτλο τις EuroLeague (2016, '19) και τέσσερις φορές τη VTB League.

Thank you, Mikhail!

Our club parts ways with guard Mikhail Kulagin upon expiration of his contract.

Kulagin won 2 @EuroLeague (2016, 2019) and 4 @VTBUL titles with CSKA.#CSKAbasket pic.twitter.com/csD263rUX2

