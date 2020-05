Λιγά λεπτά μετά την είδηση πως ο Κάιλ Χάινς έφυγε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με προορισμό την Αρμάνι Μιλάνο, ο Τζο Ίνγκλις... χτύπησε στο twitter.

Ο Αυστραλός φόργουορντ έστειλε τον συμπαίκτη του στους Τζαζ στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, «Τώρα θα πας στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας»

Ο Νιγηριανός σέντερ απάντησε, «αυτή η μεταγραφή ήρθε από το πουθενά εκτός αν δε με ενημέρωσαν»

You going to cska now https://t.co/oFmsAA6pWa

— Joe Ingles (@Joeingles7) May 29, 2020