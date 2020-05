Αρμάνι Μιλάνο: Ελεύθερος ο Ντέλα Βάλε (pic & vid)

Ο 27χρονος γκαρντ (1μ.93) αποχωρεί από το Μιλάνο έπειτα από μια διετία στην Αρμάνι.

Φέτος μέτρησε 5.9 πόντους με 50% στο τρίποντο (15/30) και 0.9 ριμπάουντ μ.ό. σε 21 συμμετοχές στην EuroLeague υπό τις οδηγίες του Έτορε Μεσίνα.

Σύμφωνα με τον Emiliano Carchia του Sportando, η Αρμάνι Μιλάνο έσπασε το συμβόλαιο του Ντέλα Βάλε, ο οποίος βγαίνει στην αγορά των free agents.

Olimpia Milano has bought out Amedeo Della Valle’s contract, a source told me & @hoop_talent.

Della Valle leaves Milano after two seasons with the Italian powerhouse.

— Emiliano Carchia (@Carchia) May 29, 2020