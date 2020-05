H EuroLeague θυμήθηκε το φοβερό μπλοκ του Σίνγκλετον! (vid)

Συγκεκριμένα ήταν το ματς της Αναντολού Εφές με την Αρμάνι Μιλάνο στο «Sinan Erdem Dome» όπου οι γηπεδούχοι είχαν νικήσει εύκολα με 88-68.

Βέβαια η EuroLeague εστίασε στον Κρις Σίνγκλετον (ο οποίος παρεμπιπτόντως ήταν εξαιρετικός σε εκείνο το παιχνίδι με 16 πόντους και 4/5 τρίποντα) και στην φοβερή τάπα του πάνω στον Κάλεμπ Ταρζέφσκι, όταν ο παίκτης της Αρμάνι προσπάθησε να καρφώσει τη μπάλα στο καλάθι της Εφές.

Θυμάστε τη φάση;

