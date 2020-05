Όπως ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, χρησιμοποίησε σχετική οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιο και άφησε ελεύθερο τον Κώστα Κουφό.

Η πρώτη παρουσία του Έλληνα σέντερ στην Ευρώπη, μετά από 11 χρόνια στο ΝΒΑ, δεν ήταν η ιδανική, αφού τον άφησε πίσω και ο τραυματισμός που είχε υποστεί.

Ο 31χρονος παίκτης αγωνίστηκε σε 17 παιχνίδια στην Euroleague και είχε κατά μέσο όρο 3.7 πόντους και 2.8 ριμπάουντ σε 09:33.

Όσον αφορά τον Αμερικανό γκαρντ, ήρθε από το ΝΒΑ στην Μόσχα, αλλά δεν μπόρεσε να βρει χώρο και να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες, με αποτέλεσμα να αποτελέσει παρελθόν.

Ο Ρον Μπέικερ, που έχει αγωνιστεί σε Νικς και Ουίζαρντς, έπαιξε σε 27 παιχνίδια στην Euroleague με την ΤΣΣΚΑ και είχε κατά μέσο όρο 2.6 πόντους σε 11:04.

Koufos decided to debut in European club basketball after 11 years in the NBA with 5 different teams, he signed with CSKA in July of 2019. #CSKAbasket pic.twitter.com/2fcFFTYrNt

Thank you, @RonBaker31!

The Army Team stage of Ron Baker’s career is over. Ron wore the red and blue colors with pride, we appreciate his contribution to our team’s victories and we wish him best of luck on the next step of his career.#CSKAbasket pic.twitter.com/oVMoGDQRPs

— CSKA Moscow (@cskabasket) May 27, 2020