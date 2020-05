Μπάικς: «Θα δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον» (pic)

Η σεζόν στην Euroleague ολοκληρώθηκε και λογικά μαζί, κι η συνεργασία του Ντουάιτ Μπάικς με τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός βρίσκεται στην πατρίδα του στις ΗΠΑ και αναμένει να δει τι του επιφυλάσσει το μέλλον.

Στο μήνυμά του στο twitter έγραψε: «Η σεζόν τελείωσε… Μόλις είχα αρχίσει να ζεσταίνομαι. Περισσότερο δουλειά για να γίνει. Θα δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον».

Season over... I was just getting warmed up !! More work to be done! We willl see what the future has in store... #Olympiacos

— Dwight Buycks (@BizzleWorld20) May 26, 2020