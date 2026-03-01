ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός 66-86: Έκαναν... περίπατο οι «ερυθρόλευκες»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε τους ΠΑΣ Γιάννινα εκτός έδρας με 66-86 για την 22η και τελευταία αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών.
Έτσι οι «ερυθρόλευκες» τερμάτισαν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 16-4 αφήνοντας τον ΠΑΣ Γιάννινα στην 7η με 9-11. Για την ομάδα της Φρόσως Δρακάκη ξεχώρισε η Ελεάννα Χριστινάκη με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ακολούθησαν διψήφιες οι Τζόνσον και Κολλάτου με 15 πόντους η καθεμία και η Ράμπερ με double double 11 πόντων και 11 ριμπάουντ.
Διαιτητές: Τσάνταλη-Ευφραιμίδης-Λιαρομμάτης
Δεκάλεπτα: 16-22, 36-38, 51-62, 66-86
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 25(1), Καράλη 4, Σαρηγιαννίδου 18(4), Μαρίνη 6(2), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μούρερ 3(1), Σίγκλετον 10(2), Παπανικολάου.
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούκμποβα 7(1), Νικολοπούλου 4, Καρλάφτη 4(1), Κριβάσεβιτς 3, Διέλα 2, Μπενέκη, Χριστινάκη 17(2), Κολλάτου 15(3), Τζόνσον 15, Ράμπερ 11(1), Ντάλα 8(2).
