«Τελειώνει ο Νέντοβιτς από την Αρμάνι Μιλάνο» (pic & vid)

Ο 29χρονος Σέρβος γκαρντ αποκτήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο το 2018 και οι δυο πλευρές αναμένεται να λύσουν τη συνεργασία τους όπως αναφέρει ο Emiliano Carchia του Sportando.

Φέτος ο Νέντοβιτς μέτρησε 7.9 πόντους, 1.7 ασίστ, 1.2 ριμπάουντ και 1.2 λάθη μ.ό. σε 17 συμμετοχές στην EuroLeague υπό τις οδηγίες του Έτορε Μεσίνα.

H περίπτωση του ήλθε στο προσκήνιο τις προηγούμενες ημέρες για την Παρτίζαν.

Nemanja Nedovic and Olimpia Milano are parting ways after two seasons, I am told

— Emiliano Carchia (@Carchia) May 25, 2020