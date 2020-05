Η Αναντολού Εφές φαίνεται πως είναι έτοιμη να συνεχίσει τη σεζόν αν η Euroleague αποφασίσει αναλόγα.

Η τουρκική ομάδα υπέβαλλε σε τεστ για κορονοϊό εκ νέου όλους τους παίκτες, τους προποητές και το προσωπικό της.

Τα αποτελέσματα ήταν όλα αρνητικά και πλέον μπορούν να μπουν στο παρκέ.

Anadolu Efes is Ready to Complete the @EuroLeague Season. pic.twitter.com/ySGzXPLoKb

— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) May 24, 2020