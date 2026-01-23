Εφές - Ολυμπιακός 68-74: Τα highlights της αναμέτρησης

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Πόλη, επικρατώντας της Έφες με 68-74. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός υπερασπίστηκε το προβάδισμά του, δεν έχασε ποτέ τα ηνία και έφτασε στη νίκη απέναντι στην Έφες με 68-74

Σάσα Βεζένκοβ με 19 πόντους, Ντόρσεϊ με 11, Φουρνιέ με 11, Χολ με 10 και Γουόρντ με 9 ήταν οι πρώτοι σκόρερ, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ είχε 6 πόντους και 9 ασίστ.

Τα Highlights του Εφές - Ολυμπιακός:

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     