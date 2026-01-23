Εφές - Ολυμπιακός 68-74: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Πόλη, επικρατώντας της Έφες με 68-74. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.
Ο Ολυμπιακός υπερασπίστηκε το προβάδισμά του, δεν έχασε ποτέ τα ηνία και έφτασε στη νίκη απέναντι στην Έφες με 68-74
Σάσα Βεζένκοβ με 19 πόντους, Ντόρσεϊ με 11, Φουρνιέ με 11, Χολ με 10 και Γουόρντ με 9 ήταν οι πρώτοι σκόρερ, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ είχε 6 πόντους και 9 ασίστ.
Τα Highlights του Εφές - Ολυμπιακός:
