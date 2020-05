Η EuroLeague παρουσίασε τα highlights του Καλάθη (vid)

Η regular season στην EuroLeague διεκόπη έπειτα από την 28η αγωνιστική και ο Παναθηναϊκός βρισκόταν στην 6η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 14-14, με τον Νικ Καλάθη να έχει καθοριστική συμβολή στην πορεία των «πράσινων».

Δείτε τα highlights του αρχηγού του Παναθηναϊκού που παρουσίασε η EuroLeague

12.2ppg I 8.7apg@Nick_Calathes15 nearly averaged a double-double last season



— Turkish Airlines EuroLeague () (@EuroLeague) May 23, 2020