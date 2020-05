Ράις: «Εγώ έχω τελειώσει» (pic)

Εδώ και καιρό ο Ταϊρίς Ράις αναφέρει πως θέλει να σταματήσει το μπάσκετ, κάτι που έχει κάνει αρκετούς όπως ο Μάικ Τζέιμς να προσπαθήσουν να του αλλάξουν γνώμη.

Πάντως ο γκαρντ του Παναθηναϊκού εμμένει στην απόφαση του και δείχνει αμετάπιστος, κάτι που φανέρωσε με νέο tweet.

«Xρειάζομαι αυτό τον μήνα κακού μπάσκετ, για να αποσυρθώ φυσιολογικά Όλοι εσείς έχετε ακόμη χρόνο, εγώ έχω τελειώσει», ήταν τα λόγια του

I need that month of bad basketball so I can go out properly lol Y’all got time left. I’m done lol https://t.co/p9T3TBDqXU

Rese (@ReseRice4) May 21, 2020