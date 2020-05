Ντιλέινι: «Η επόμενη κίνησή μου θα είναι η καλύτερη» (pics)

Το συμβόλαιο του Αμερικανού γκαρντ στην Μπαρτσελόνα διεκόπη, όπως ενημέρωσε επίσημα η καταλανική ομάδα.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Ντιλέινι επιδόθηκε στο αγαπημένο του... σπορ: στον σχολιασμό.

Συγκεκριμένα, έβαλε ένα story στο instagram που έγραφε «η επόμενη κίνησή μου θα είναι η καλύτερη, το νιώθω», ενώ λίγο μετά έγραψε στο twitter:

«Πάω στο κρεβάτι μου... Θα μιλήσω για όλα όταν ξυπνήσω. Ειδικά για την αγάπη και τη στήριξη από τους φιλάθλους στην Μπαρτσελόνα και πόσο πολύ το εκτιμώ που με αγκαλιάσατε. Μακάρι να ολοκλήρωνα τη σεζόν εκεί όπως τη σχεδίαζα, αλλά η ζωή και οι δουλειές δεν λειτουργούν πάντα έτσι».

Going to bed... I’ll speak on everything when I wake up. Especially the love and support from the fans in Barcelona and how much i appreciate you all embracing me... wish I could’ve finished there like I planned but life and business don’t always work that way.

— malcolm delaney (@foe23) May 14, 2020