Σπανούλης: «Ευλογημένος που είχα αυτούς τους συμπαίκτες και αυτούς τους προπονητές» (vid)

Λίγο μετά την είσοδό του στην καλύτερη ομάδα της δεκαετίας στην EuroLeague, ο Βασίλης Σπανούλης είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ τυχερός και ευλογημένος που βρέθηκα σε αυτόν τον σύλλογο και είχα αυτούς τους συμπαίκτες και αυτούς τους προπονητές. Νιώθεις να είσαι στην οικογένειά σου και ότι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω σου θέλουν να σε βοηθήσουν...» και συνέχισε:

«Όχι μόνο στις καλές στιγμές όταν κερδίζεις τα τρόπαια ή όταν παίζεις σε τελικούς και έχεις καλές σεζόν, αλλά επίσης και όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Στιγμές που όταν δεν παίζεις καλά, κάτι που είναι ανθρώπινο να συμβεί. Και είναι εκεί για σένα. Να σε ενθαρρύνουν και να συνεχίσουν να πιστεύουν σε σένα. Κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό».

Led by his class and willpower, @olympiacosbc became the only team to win back-to-back titles in the 2010s

It is impossible to review the past decade in the EuroLeague without talking about Kill Bill!#EuroLeague20 pic.twitter.com/w8vk9tf8yx

