«Ξέσπασμα» Ντιλέινι: «Δεν είμαι κακός, δεν παράτησα την ομάδα μου» (pic)

Η Μπαρτσελόνα πέρασε από εξετάσεις το πρωί της Δευτέρας (11/05) και ο Αμερικανός γκαρντ ήταν απών, αφού βρίσκεται στην χώρα του.

Το πότε θα επιστρέψει είναι άγνωστο και την απουσία του σχολίασε ο Τύπος της Ισπανίας, αλλά και οι χρήστες, που με αφορμή όσα γράφονταν, τον ρώταγαν.

Έτσι, έκανε ένα μικρό ξέσπασμα, γράφοντας:

«Ξυπνάω κάθε πρωί και οι φίλαθλοι μού γράφουν στο twitter, για ιστορίες που με αφορούν και τίποτα από αυτά δεν είναι ακριβές ή αληθές. Ένα πράγμα που δεν θα επιτρέψω ποτέ, είναι να αφήσω τους άλλους να με θεωρούν κακό άτομο και σίγουρα κακό συμπαίκτη. Σταματήστε να με ρωτάτε και σταματήστε να δημοσιεύετε άρθρα με ψέματα.

Με κάνετε να φαίνομαι σαν να έφυγα και να παράτησα "την ομάδα μου". Αυτή είναι η τελευταία φορά που θα μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα και το επόμενο που θα ακούσετε και θα έχει σχέση με το μπάσκετ θα είναι από τον Μάλκολμ Ντιλέινι και θα είναι αληθινή ιστορία».

Make me look like I just left “my team” and abandoned them. This is the last time I speak on this and the next you hear about anything basketball related from MALCOLM DELANEY will be a real story.

— malcolm delaney (@foe23) May 11, 2020