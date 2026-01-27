Η Μπαρτσελόνα έστειλε το μήνυμά της για τον τραγικό χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Η χώρα θρηνεί τον χαμό 7 φίλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή δέκα οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς το minibus στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με επερχόμενο βυτιοφόρο σε ένα πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα.

Η Μπαρτσελόνα έκανε αναδημοσίευση την ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κι έστειλε το δικό της μήνυμα για τον άδικο χαμό των φιλάθλων της ομάδας της Θεσσαλονίκης γράφοντας: «Οι σκέψεις μας είναι με εσάς και τις οικογένειές τους».