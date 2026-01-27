ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Το μήνυμα της Μπαρτσελόνα
Η χώρα θρηνεί τον χαμό 7 φίλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.
Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή δέκα οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς το minibus στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με επερχόμενο βυτιοφόρο σε ένα πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα.
Η Μπαρτσελόνα έκανε αναδημοσίευση την ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κι έστειλε το δικό της μήνυμα για τον άδικο χαμό των φιλάθλων της ομάδας της Θεσσαλονίκης γράφοντας: «Οι σκέψεις μας είναι με εσάς και τις οικογένειές τους».
Our thoughts are with you and their families 💙❤️🩹https://t.co/iWUZ6MBK7M— Barça Basket (@FCBbasket) January 27, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.