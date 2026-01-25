Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις της Super League, την Stoiximan GBL και τους αγώνες στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας. Στις 16:00, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδειακό με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports Prime. Αργότερα, στις 18:00, ακολουθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΟΦΗ και Παναιτωλικό στο Ηράκλειο, την οποία θα δείτε live στο Cosmote Sport 1. Τέλος, η δράση για σήμερα ολοκληρώνεται με το παιχνίδι ανάμεσα σε Ατρόμητο και Παναθηναϊκό στο Περιστέρι. Σέντρα στις 19:30, με τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Prime.

Στο μπάσκετ, η 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται σήμερα με τα δύο παιχνίδια των αιωνίων. Στις 13:00 ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Ρόδο για να αντιμετωπίσει τον Κολοσσό, ενώ στις 16:00 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει στο «Telecom Center Athens» το Μαρούσι. Και τις δύο αναμετρήσεις μπορείτε να τις παρακολουθήσετε ζωντανά από την ΕΡΤ2, ενώ στο NBA οι Γκριζλις υποδέχονται στο Μέμφις τους Ντένβερ Νάγκετς (22:30, Cosmote Sport 4)

Στα πρωταθλήματα της Ευρώπης και την Ισπανία η Ατλέτικο Μαδρίτης θα υποδεχθεί την Μαγιόρκα (15:00, Nova Sports 1), η Μπαρτσελόνα την Οβιέδο (17:15, Nova Sports 1), η Ρεάλ Σοσιεδάδ την Θέλτα (19:30, Nova Sports 1) και η Αλαβές την Μπέτις (22:00, Nova Sports 1).

Στη Premier League στις 16:00 η Νιούκαστλ θα φιλοξενήσει την Άστον Βίλα (Nova Sports 2), η Μπρέντφορντ την Νότιγχαμ Φόρεστ (Nova Sports 5) και η Κρίσταλ Πάλας την Τσέλσι (Nova Sports Premier League). Αργότερα στις 18:30 έχουμε το ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Nova Sports Premier League).

Στην Serie A της Ιταλίας η δράση ξεκινάει από τις 13:30 με την Σασουόλο να αναμετριέται με την Κρεμονέζε του Τζέιμι Βάρντι (Cosmote Sport 3). Λίγο αργότερα στις 16:00 η η Μπολόνια θα κοντραριστεί εκτός έδρας με τη Τζένοα (Cosmote Sport 3) και την ίδια ώρα η Αταλάντα θα υποδεχθεί την Πάρμα (Cosmote Sport 2). Τέλος έχουμε τα δύο ντέρμπι της ημέρας, εκείνο ανάμεσα στη Γιουβέντους και τη Νάπολι στις 19:00 (Cosmote Sport 2) και αυτό μεταξύ της Ρόμα και της Μίλαν στις 21:45 (Cosmote Sport 2).

Στη Bundesliga της Γερμανίας η Γκλάντμπαχ θα φιλοξενήσει την Στουτγκάρδη (16:30, Nova Sports Start) και η Φράιμπουργκ την Κολωνία (18:30, Nova Sports 3). Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης η πρωτοπόρος της Σκωτίας, Χαρτς θα αναμετρηθεί με την δεύτερη της βαθμολογίας Σέλτικ (17:00, Cosmote Sport 6). Στη Κύπρο η Πάφος θα υποδεχθεί την ΑΕΚ Λάρνακας (19:00, Cosmote Sport 3) και στην Πορτογαλία η Μπενφίκα του Παυλίδη την Εστρέλα Ντε Αμαντόρα (20:00, Cosmote Sport 5).

Στο Πόλο η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Ιταλία για τη 3η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (18:00, ΕΡΤ2), ενώ στις 21:30 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στη Σερβία και την Ουγγαρία (ΕΡΤ2). Τέλος στο βόλεϊ ο πρωτοπόρος Μίλωνας θα φιλοξενήσει στην έδρα του τον ΠΑΟΚ (18:30, ΕΡΤ Sports 1).

Οι μεταδόσεις της ημέρας