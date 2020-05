Μεσίνα: «Η Αρμάνι θα πάει στο Final 4 αργά ή γρήγορα»! (vid)

Πριν από τη διακοπή των αθλητικών δραστηριοτήτων εν μέσω πανδημίας, η Αρμάνι είχε ρεκόρ 12-16 και βρισκόταν στην 12η θέση της κατάταξης στην EuroLeague.

Από την πλευρά του, ο Έτορε Μεσίνα υπενθύμισε πως η τελευταία συμμετοχή του σε Final 4 ήταν πριν από έξι χρόνια, αισιοδοξώντας πως θα το πετύχει και με την ιταλική ομάδα:

«Το τελευταίο μου Final 4 ήταν πριν από έξι χρόνια. Οπότε μπορώ να πω ότι φέτος είμαι ρούκι. Αλλά, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να βρίσκεσαι εκεί την πρώτη φορά. Γι’ αυτό, ελπίζω αργά ή γρήγορα αυτό θα γίνει και για την ομάδα του Μιλάνου. Ωστόσο, αυτό είναι το όνειρό μας.

Οι οπαδοί μας ήταν πολύ ζεστοί και εμείς δουλεύουμε για να τους κάνουμε χαρούμενους και προσπαθούμε να του δείχνουμε ότι παίζουμε σκληρά και είμαστε όλοι μαζί μέσα στο παρκέ.

Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που οι φίλοι της Αρμάνι θυμούνται από τις παλιές εποχές, όπου υπήρχε ταλέντο, αλλά και ένα μοναδικό επίπεδο σκληράδας και ενότητας».

