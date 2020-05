Μπετσίροβιτς: Το ρεκόρ στις βολές σε Final 4 με 14 εύστοχες! (vid)

Έχει περάσει από τη χώρα μας για χάρη του Παναθηναϊκού ο Σάνι Μπετσίροβιτς, όμως η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη για εκείνον.

Σαν σήμερα στον ημιτελικό του 2002 της Βίρτους με τη Μπενετόν, ευστοχούσε σε 14 βολές (14/16) και έκανε ρεκόρ στην ιστορία του Final 4.

Mάλιστα η Βίρτους πήρε την πρόκριση για τον τελικό, αλλά εκεί ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό.

.@SaniBecirovic was money from the foul line!

'Lighting Up Series' I #OnThisDay I @basketlover pic.twitter.com/ooceUzX1rl

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 3, 2020