Το Gazzetta με την βοήθεια του Wyscout φωτίζει την εμφάνιση των κορυφαίων παικτών του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε στο χορτάρι του ''Γεώργιος Καραϊσκάκης'' για να υπηρετήσει ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό σχέδιο, οι ποδοσφαιριστές ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του Ράφα Μπενίτεθ και του ντέρμπι και το Τριφύλλι πήρε την νίκη με 1-0.

Οι ''πράσινοι'' έμειναν σε χαμηλά μέτρα, περίμεναν τον Ολυμπιακό, προσπάθησαν να χτυπήσουν στις επιθετικές μεταβάσεις και με μεγάλο όπλο την ανασταλτική τους λειτουργία πήραν το αποτέλεσμα.

Σε αυτή την φύση του παιχνιδιού, αρκετά από τους πρωταγωνιστές του συνόλου, βρήκαν καταστάσεις ιδανικές για τα αγωνιστικά τους χαρακτηριστικά και έλαμψαν με την παρουσία τους.

Με την βοήθεια του Wyscout πάμε να φωτίσουμε την εμφάνιση των τεσσάρων σωματοφυλάκων αλλά και του Βιθέντε Ταμπόρδα που δεν πέτυχε μόνο το γκολ αλλά συνείσφερε και διαφορετικά.

Ο... σούπερμαν Σιώπης

Αυτά τα παιχνίδια είναι η... ζωή του. Μονομαχίες, κάλυψη μέτρων και χώρων, δεύτερες μπάλες. Ο Μανώλης Σιώπης έκανε ένα φοβερό ματς το βράδυ της Κυριακής δίνοντας πολύτιμες λύσεις στο αμυντικό κομμάτι αλλά και ανάσες όταν ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να απεμπλακεί από την πίεση του αντιπάλου. Οι αριθμοί του ήταν καταπληκτικοί.

18/21 πάσες

18/27 μονομαχίες

3/3 ντρίμπλες

8 κοψίματα

16 επανακτήσεις/6 στο μισό του αντιπάλου

3 απομακρύνσεις

3 κερδισμένα φάουλ

Το τείχος από την Αμερική

Πάρα πολύ καλό ματς και από τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος έπαιξε στο κέντρο της αμυντικής τριπλέτας. Ήταν σχεδόν ανίκητος στον αέρα, πήρε όλες τις αμυντικές μονομαχίες που έδωσε, καθάρισε πολλές φάσεις εντός περιοχής και ήταν... βράχος για την άμυνα του Παναθηναϊκού.

6/7 αμυντικές εναέριες μονομαχίες

16 κοψίματα

20 επανακτήσεις

3/3 αμυντικές μονομαχίες

Ο γνωστός Ίνγκασον

Ο Αμερικανός στόπερ είχε ως άξιο συμπαραστάτη τον Ίνγκι Ίνγκασον, ο οποίος το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις. Συγκεκριμένα ο Ισλανδός στόπερ ολοκλήρωσε το ματς, έχοντας:

5/6 αμυντικές μονομαχίες

4 απομακρύνσεις

5 κοψίματα

7 επανακτήσεις

Το μήνυμα του Κοντούρη στο πρώτο του αιώνιο ντέρμπι

Μέχρι πρότινος έβλεπε την μητέρα των μαχών του ελληνικού ποδοσφαίρου από την τηλεόρασή του. Το βράδυ της Κυριακής στο Φάληρο πήρε το βάπτισμα του πυρός και έκανε ακόμη μία πολύ καλή εμφάνιση, στέλνοντας μήνυμα καθιέρωσης.

Ο Σωτήρης Κοντούρης έγραψε: