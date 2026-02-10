Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε την ώρα της πρεμιέρας του στο τουρνουά του Ρότερνταμ...

Επιστροφή στα τουρνουά της ATP για τον Στέφανο Τσιτσιπά, μετά από τις υποχρεώσεις με την Team Hellas στο Davis Cup. Ο Έλληνας τενίστας θα κάνει την πρεμιέρα του στο τουρνουά του Ρότερνταμ, με τους διοργανωτές να γνωστοποιούν την ώρα της αναμέτρησής του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί απέναντι με τον Αρτούρ Ριντερκνέ, κόντρα στον οποίο θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του θεσμού. Το πρώτο σερβίς στο ματς αναμένεται περίπου στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Το ματς του Έλληνα τενίστα είναι προγραμματισμένο δεύτερο στο κεντρικό court και ακολουθεί τον αγώνα ανάμεσα σε Αλεξάντερ Βούκιτς και Σταν Βαβρίνκα. Τσιτσιπάς και Ριντερκνέ θα βρεθούν για πρώτη φορά αντιμέτωποι στο court.

Σημειώνεται πως ο νικητής της αναμέτρησης θ' αντιμετωπίσει τον Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ στην επόμενη φάση του ολλανδικού θεσμού.