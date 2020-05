Κρούνοσλαβ Σίμον: Ο απαραίτητος παίκτης της Εφές (vid)

Ο Κρούνοσλαβ Σίμον είναι από τους παίκτες που δεν θα πέφτουν όλα τα φώτα πάνω του, όπως στην περίπτωση του συμπαίκτη του, Σέιν Λάρκιν, ωστόσο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Εφές.

Στην ομάδα της Τουρκίας έχει δείξει και με το παραπάνω την αξία του και φροντίζει να «μιλά» σε κρίσιμα σημεία, με αποτέλεσμα να αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της.

Η Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με τα καλύτερά του στιγμιότυπα, χαρακτηρίζοντάς τον «αναγκαίο» για την Αναντολού.

He might not get the spotlight... but Krunoslav Simon has been a VITAL part of the @AnadoluEfesSK season!

