To Dunk Festival της Ζάλγκιρις στη φετινή EuroLeague (vid)

Ο Ζακ Λεντέι ήταν εκείνος που είχε την τιμητική του στα καρφώματα, αφού δεν ήταν λίγες οι φορές που έκανε πόστερ τους αντιπάλους του. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρωταγωνιστεί στις περισσότερες από αυτές τις φάσεις, με τον Τζον Λαντέιλ να ακολουθεί.

Δείτε το απολαυστικό και χορταστικό βίντεο της EuroLeague.

.@bczalgiris have been coming down with the hammer all season!

Check out some of the best dunks so far...

'Energy Moves' I @ENEOSMotorOils I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/t7j45NSe41

— Turkish Airlines EuroLeague ( ) (@EuroLeague) April 30, 2020