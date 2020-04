Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή διερωτήθηκε μέσω twitter «ποιο γήπεδο έχει την καλύτερη ατμόσφαιρα» και ανάμεσα στις τέσσερις επιλογές που έδωσε ήταν το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Επίσης στην ψηφοφορία λαμβάνουν μέρος η «Menora Mivtachim Arena» της Μακάμπι Τελ Αβίβ, η «Zalgirio Arena» της Ζάλγκιρις Κάουνας και η «Ulker Sports Arena» της Φενέρμπαχτσε.

Εσείς; Ψηφίσατε;

Some of these can be deafening when a game is on!

Which Arena has the best atmosphere, one of these or another? #GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/ccRsdOWjjm

— Turkish Airlines EuroLeague ( ) (@EuroLeague) April 25, 2020